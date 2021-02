Inter, attacco super ma la svolta scudetto arriva da dietro: che numeri in difesa

Uno dei problemi principali di inizio stagione per l'Inter è stato sicuramente quello dei gol subiti: davvero troppi per una squadra che punta ad alzare il tricolore. La svolta per i nerazzurri arriva in inverno, con il ritorno al vecchio e solido 3-5-2, che in un solo colpo blinda la difesa e riaccende la rincorsa al primo posto in classifica.

Come sottolineato da TuttoSport, i numeri non mentono: nell'ultimo mese infatti, l'Inter ha preso gol solo in coppa Italia, mai in campionato. I gol subiti, inoltre, sono arrivati solo grazie a delle disattenzioni dei singoli, come nel caso del 1-2 di Ronaldo della settimana scorsa, viziato dal pasticcio della coppia Handanovic-Bastoni.

L'Inter, già migliore attacco della Serie A, adesso può contare su una nuova sicurezza difensiva, fattore da sempre determinante per portare a casa lo scudetto a fine stagione.