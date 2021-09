Inter-Atalanta: ufficiale! Inzaghi sorprende tutti per fermare Gosens

Inter Atalanta: sono ufficiali le formazioni del match in programma oggi 25 settembre a San Siro alle ore 18.



Per i padroni di casa ancora spazio sulla fascia destra a Matteo Darmian, nonostante il favorito delle ultime probabili sia stato Denzel Dumfries ,ed esclusione per l'olandese Attacco confermatissimo con Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Il bosniaco è in un ottimo momento dopo i tre gol siglati nelle ultime due partite. Confermatissima, invece, la difesa titolare con Milan Skriniar, De Vrij e Bastoni. Nessuna convocazione per gli infortunati Joaquin Correa ed Arturdo Vidal.

L'argentino dovrebbe recuperare per il match di Champions League in programma martedì 28 settembre contro lo Shakhtar di Roberto De Zerbi, mentre il cileno, a causa dell'affaticamento alla coscia destra, potrebbe recuperare per il Sassuolo. Un'altra convocazione dunque per il giovane Sangalli. Per l'attacco saranno a disposizione in panchina Alexis Sanchez e Martin Satriano. Abbiamo parlato dell'attaccante ex Udinese in questo articolo.

Gli ospiti si presentano con il reparto offensivo composto da Duvan Zapata e Malinovskyi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi

A disposizione: Radu, Cordaz, Dumfries, Gagliardini, Vecino,Sanchez, Kolarov, D'Ambrosio Ranocchia,Dimarco, Sangalli, Satriano

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Zapata, Malinovskyi

Arbitro: Fabio Maresca