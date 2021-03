Inter-Atalanta probabili formazioni: Conte scioglie il dubbio a centrocampo

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il match Inter-Atalanta, che chiuderà la 26esima giornata di Serie A. Gli uomini di Antonio Conte sono obbligati a vincere per mantenere il distacco dalle inseguitrici; mentre i bergamaschi con una vittoria potrebbero scavalcare la Roma e agganciare la Juventus al terzo posto in classifica.

Come riportato da Sky Sport, il tecnico interista avrebbe sciolto l’ultimo dubbio a centrocampo tra Vidal ed Eriksen e già deciso quindi l’undici titolare. Solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. In mediana Brozovic con Barella e Vidal; fasce confermati Hakimi e Perisic. In attacco ci sarà Lautaro al fianco di Lukaku, con Sanchez pronto ad entrare a partita in corso.

Gasperini conferma il collaudato 3-4-1-2 con Pessina a supporto delle due punte Muriel e Zapata, al momento favorito su Ilicic. In mezzo al campo Freuler e De Roon con Maehle sulla fascia destra e Gosens sulla sinistra. In porta ci sarà Sportiello e in difesa il trio Toloi-Romero-Djimsiti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.