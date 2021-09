Inter-Atalanta: prima lo spavento, ora la certezza. Le ultime su Barella

Inter Atalanta: Simone Inzaghi recupera Nicolò Barella. Secondo gli ultimi aggiornamenti tramandati da Sky Sport, il centrocampista ha svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo.

Il calciatore, che era uscito anzitempo dalla gara, poi vinta contro la Fiorentina sarà a disposizione per la sfida in programma sabato 25 settembre contro la formazione di Gasperini. L'ex Cagliari, potete leggere qui i dettagli, dopo aver dato il cambio a Matias Vecino aveva apportato del ghiaccio sulla coscia.

La sostituzione era però avvenuta per non rischiare ulteriori infortuni visto che sia Stefano Sensi che Arturo Vidal sono ancora in infermeria per i rispettivi problemi rimediati al ginocchio e alla coscia destra. Barella dunque continuerà ad essere in campo per aggiornare le meravigliose statistiche di questa stagione. Il centrocampista, ne parliamo qui, è entrato in almeno un'azione da gol in tutte le cinque giornate giocate quest'anno. Contro il Bologna, nel netto 6-1, è stato autore della terza rete.

Il classe 1997 si sta rivelando sempre più imprescindibile per Simone Inzaghi, che lo ha collocato anche come playmaker al posto di Marcelo Brozovic nelle sfide contro Verona e Sampdoria. Questa mossa tattica aveva poi permesso l'inserimento di Arturo Vidal come mezzala destra. Contro i bergamaschi, Barella dovrebbe comporre il centrocampo proprio con il croato ed Hakan Calhanoglu.