Inter-Atalanta, Pirlo:" Se guarderò la partita? Da disinteressato"

Intervistato da Sky Sport prima della partita contro il Porto, l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, si è soffermato a parlare anche del campionato e della partita di stasera tra Inter e Atalanta.

Ecco le parole del tecnico dei bianconeri:" Questa sera vedrà la partita? Sì. Dopo aver fatto le mie cose, mi metterò sul divano e la guarderò… Da disinteressato" (ride, ndr).

Ovviamente il tecnico Andrea Pirlo spera in un risultato positivo dell'Atalanta per poter accorciare in classifica, in attesa del recupero di campionato contro il Napoli che darebbe un prepotente slancio alla Vecchia Signora.