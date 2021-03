Inter-Atalanta, Palomino:" Loro giocano bene, ma noi siamo in forma"

Dopo la roboante vittorie per 5-1 contro il Crotone, l'Atalanta si prepara per il big match della ventiseisima giornata contro l'Inter di Antonio Conte. La squadra di Gasperini, da sempre, è una di quelle formazioni che mette in difficoltà l'Inter.

In vista di lunedì, il difensore argentino dell'Atalanta, Luis Palomino, ha suonato la carica ai compagni di squadra attraverso i canali ufficiali del club:" Adesso abbiamo la partita contro l'Inter. Loro sono una squadra che gioca molto bene, ma anche noi lo facciamo e stiamo bene fisicamente".

Parole che sanno di sfida aperta, per una partita che sarà complicatissima per i ragazzi di Antonio Conte.