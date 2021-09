Inter-Atalanta: ore cruciali per Correa. Gli ultimi aggiornamenti

Inter Atalanta: procede il recupero di Joaquin Correa. L'argentino, come potete leggere in questo articolo, aveva accusato un forte dolore al bacino dopo lo scontro con Lorenzo De Silvestri verificatosi nel match vinto contro il Bologna.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante ha svolto oggi, 23 settembre, un lavoro differenziato ma sta superando l'infortunio di sabato scorso. Sarà fondamentale la rifinitura per capire se Inzaghi deciderà o meno di convocarlo per la sfida in programma sabato 25 settembre a San Siro contro gli uomini di Gasperini.

Il tecnico nerazzurri potrebbe anche optare per un ulteriore riposo a scopo precauzionale in vista della delicata sfida di Champions League di martedì 28 settembre in programma in Ucraina contro lo Shakhtar di Roberto De Zerbi. In attacco, dovrebbero sempre figurare dal primo minuto Edin Dzeko e Lautaro Martinez. I due attaccanti potrebbero poi essere sostituti da Alexis Sanchez o dall'argentino ex Lazio se dovesse comparire in panchina contro la Dea.

Il cileno, come si evidenzia da una storia postata sul suo profilo Instagram, ha smaltito l'infortunio al polpaccio e e si appresta ad entrare a pieno regime nel progetto di Simone Inzaghi. L'ex Barcellona ha collezionato due presenze collezionando una ventina di minuti a partita rispettivamente contro Bologna e Fiorentina.