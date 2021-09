Inter-Atalanta, Marino gonfia il petto e promette battaglia

Una partita molto importante, perchè rappresenta uno dei big match a cui ci metterà davanti la Serie A in questa stagione. E' il giorno di Inter-Atalanta che andrà in scena oggi a partire dalle 18 allo stadio San Siro. Si affrontano due squadre sicuramente in salute e che hanno molto da dire in questo campionato. Intanto, prima della partita, ai microfoni di Dazn, ha parlato il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, che ha presentato il match.

Ecco le sue parole: "Io penso che noi dobbiamo arrivare ai 40 punti della salvezza. Poi dovete essere voi giornalisti a dare il valore a questa squadra. Noi stiamo crescendo di stagione in stagione. Squadra matura? Ora non sei più la sorpresa, ma una squadra che ha raggiunto degli obbiettivi. Ogni avversario ti affronta in maniera diversa. Orgogliosi di essere una provinciale".

Gonfia il petto, Umberto Marino, dopo i grandi risultati raggiunti dalla sua Atalanta. Oggi, una prova importante, con un altro obbiettivo in testa: quello di portare via da San Siro i tre punti e rincorrere ancora quei traguardi che hanno reso la Dea molto più di una semplice provinciale. Toccherà ad Inzaghi trovare la giuste contromisure, cercando di non ripetere il primo tempo di Firenze.