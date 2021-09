Inter-Atalanta, le probabili: ecco tutti i dubbi dei due tecnici

Il big match di questa giornata di campionato è sicuramente la sfida di domani, a partire dalle ore 18, alla stadio San Siro, tra Inter ed Atalanta. Una partita che per tanti ha un sapore speciale: da Musso e Zapata che vorranno dimostrare che l'Inter si è sbagliata a non acquistarli questa estate, fino a Gasperini, sempre con il dente avvelenato e con la voglia di fare lo scherzetto ai nerazzurri di Milano, dopo il suo addio amaro all'Inter.

E' tempo di sciogliere i dubbi ed entrambe le squadre hanno dei ballottaggi in vista di domani. L'Inter, secondo quanto riportato da parte di Sky Sport, che deve decidere se schierare, sulla fascia destra, Denzel Dumfries, che sta dimostrando di essere sempre un pericolo costante, anche se non sempre disciplinato tatticamente, e Matteo Darmian, autore del gol contro la Fiorentina, meno offensivo dell'olandese, ma sicuramente più affidabile tatticamente.

L'Atalanta, invece, secondo quanto riportato da parte del sito TMW, deve sciogliere un dubbio sulla trequarti, visto che Gasperini deve scegliere tra l'acciaccato Matteo Pessina - al momento favorito per scendere in campo dal primo minuto - e Marko Pasalic. Sul resto del campo non ci dovrebbero essere dubbi con Musso in porta; Toloi, Demiral e Djimsiti a comporre il terzetto difensivo; Zappacosta e Gosens sugli esterni con De Roon e Freuler a fare da diga in mezzo al campo; in avanti l'isostituibile Duvan Zapata, con Malinovsky e Pessina alle sue spalle.

Ecco le probabili formazioni complete:



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovsky, Pessina; Zapata.