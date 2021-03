Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Conte e Gasperini

Manca sempre meno a Inter-Atalanta, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A e forse primo snodo cruciale della stagione in chiave scudetto e corsa Champions. Entrambe le squadre arrivano alla partita in un ottimo stato di forma e forti di una fase offensiva che non ha eguali in Italia (62 gol messi a segno dall'Inter contro i 60 messi a segno dall'Atalanta).

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte ha deciso di cambiare qualcosa rispetto all'undici che ha fatto le fortune dei nerazzurri nell'ultimo mese. Sarà infatti Arturo Vidal a scendere in campo dal primo minuto, probabilmente per aggiungere muscoli a centrocampo, con Eriksen dunque che si accomoderà almeno all'inizio in panchina. Sorprese anche sulla sponda bergamasca, dove Gasperini ha deciso che sarà Malinovskyi a far reparto in avanti con Zapata, solo panchina dunque per Muriel e Ilicic.

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata