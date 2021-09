Inter Atalanta, Lautaro fa sognare i tifosi: un messaggio sul futuro

Inter Atalanta: Lautaro Martinez ha analizzato il match che lui stesso ha sbloccato dopo soltanto cinque minuti.

L'attaccante argentino ha confermato di aver visto una squadra con molto carattere che, però, spesso subisce in difesa. Episodi che sono già accaduti nelle gare contro la Sampdoria e contro la Fiorentina. In questo articolo trovere altre parole.

"Potevamo vincere ma anche perdere. Loro sono una squadra fisica - dettaglia il 10 di Inzaghi tramite i microfoni di Dazn - che gioca a tutto campo, uno contro uno. Abbiamo avuto carattere perché abbiamo pareggiato una partita complicata. Ci siamo riusciti ancora una volta. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada e obbiamo migliorare la gestione della gara per non subire tanto".

Il classe 1997, che è uscito per far entrare nel secondo tempo, a pochi minuti dalla fine, Alexis Sanchez, ha poi commentato il rigore sbagliato dal compagno Federico Dimarco. Il messaggio più importante riguarda il futuro che dovrebbe prevedere un prolungamento del contratto in scadenza nel 2023.

"Rigorista? Tiro io, Hakan Calhanoglu o Dimarco. Ha sbagliato ma ha fatto un gran lavoro e sono contento, dobbiamo dare di più soprattutto in Champions perare la partita e togliere loro il gioco che fanno. Sono contento di essere qua e di continuare a lottare per questa maglia".