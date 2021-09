Inter Atalanta, la storia di Giancarla, classe 1937: il suo rituale

"L'Inter è una cosa seria". L'insegnamento arriva direttamente dalla signora Giancarla, abbonata al tifo nerazzurro da ben 35 anni.

L'anziana, classe 1935, arriva due ore prima allo Stadio di San Siro in occasione della sfida contro l'Atalanta, in programma oggi 25 settembre alle ore 18, perchè ha tutto un rituale da seguire. Un esempio di cosa sia la vera fede calcistica viene tramandato proprio da questa nonna che indossa anche un polsino del suo calciatore preferito: Milan Skriniar.

Come si può notare dal post pubblicato da Fabrizio Biasin sul suo profilo Twitter, la signora Giancarla mostra tutta la sua giovanilità sostenendo un ragazzo nato ben 60 anni dopo di lei.

Il numero 37 ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, come dimostra anche il gol segnato contro il Bologna lo scorso sabato, è stato il migliore in campo nella gara vinta contro la Fiorentina e soprattutto contro il Real Madrid nonostante la sconfitta.. Lo slovacco è diventato un perno della difesa di Simone Inzaghi e potrebbe anche raccogliere l'eredità della fascia da capitano. Qui potete leggere i paragoni con Facchetti. L'ex Sampdoria è uno dei maggiori indiziati così come Nicolò Barella a diventare il leader dello spogliatoio dopo l'addio di Samir Handanovic. Il portiere non dovrebbe rinnovare il contratto che scadrà nel 2022.