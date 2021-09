Inter-Atalanta, la sfida nella sfida: Gasperini contro il tabù San Siro

Domani l'Inter di Simone Inzaghi è chiamata a superare uno scoglio gigante: l'Atalanta di Gasperini. I bergamaschi non sono più una sorpresa del nostro campionato. Anzi, da anni, la Dea è considerata una big capace al pari di Inter, Juve e Milan. Domani pomeriggio Gian Piero Gasperini proverà ad abbattere il tabù San Siro. Da quando allena l'Atalanta, non ha mai battuto l'Inter.

Nelle ultime stagioni, quando è passato da San Siro, Gasperini non ne è mai uscito vincitore. Infatti, l'ultima vittoria atalantina a Milano in casa dell'Inter risale al 2014. Stiamo parlando dell'Atalanta di Colantuono, che vinse per 1-2 con doppietta di Jack Bonaventura (in mezzo il gol di Icardi). Da allora solo ricordi amari per il Gasp e la sua Dea a San Siro. Infatti il tecnico bergamasco negli ultimi cinque incontri a Milano ha raccolto appena due punti. Si registrano ben tre vittorie interiste e due pareggi negli scontri disputati in casa dell'Inter. Domani dunque Gasperini è chiamato ad invertire questo trend anche se sa che fermare quest'Inter è difficile. Ancora imbattuta in campionato, la squadra di Inzaghi deve battere l'Atalanta per dimostrare di essere ancora la formazione da battere. In compenso l'ex tecnico interista, con la sua Atalanta dovrà portare a casa qualche punto per restare in scia Champions.

Dunque cosa dobbiamo aspettarci dal match di domani? Una gara ad alta intensità tra due squadre, con moduli quasi speculari, che giocano bene a calcio. L'Inter farà di tutto per agganciare il Napoli e mettergli pressione, mentre l'Atalanta di Gasperini vorrà sfatare il tabù San Siro. Insomma, big match infuocato quello di domani.