Inter Atalanta, la partita di Barella è stata l'ennesimo show: i suoi numeri

Nel pomeriggio in cui Inter e Atalanta hanno dato spettacolo a chi seguiva la gara dagli spalti del Meazza o da casa, c'è stato un protagonista che ancora una volta si è rivelato uno dei migliori dei suoi (se non addirittura il migliore). Si tratta di Nicolò Barella, giocatore che ieri ha messo a segno l'assist n°4 in campionato servendo a Lautaro Martinez la palla per il vantaggio momentaneo.

La nostra redazione nelle pagelle pubblicate ieri (leggi l'articolo qui) ha dato all'ex Cagliari un 6.5, a dimostrazione di come il classe 1997 svolga un lavoro sempre al di sopra della semplice sufficienza e della quale usufruisce l'intera squadra, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Barella infatti, per quanto concerne il lavoro in retroguardia, vanta tre duelli a terra vinti su cinque totali.

Un vero e proprio guerriero nella quale vanno citati anche i 23 passaggi riusciti su 36 totali che hanno generato in tutto quattro occasioni pericolose (ovviamente contando anche quello decisivo proprio a vantaggio del n°10 che ha firmato il gol del momentaneo vantaggio). Insomma, Barella è una pedina dalla quale non si può prescindere poiché svolge diversi compiti e tutti senza commettere errori da matita blu. Unica nota negativa di ieri: il cartellino giallo rimediato che non arrivava dallo scorso campionato.