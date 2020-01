Inter Atalanta, la formazione ufficiale: Conte rilancia una pedina

Oggi scenderanno in campo Inter e Atalanta per l'anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Ecco gli undici scelti da Conte per il match contro gli orobici, si rivede Godin in difesa:



INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.





A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé.