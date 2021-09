Inter-Atalanta: la carica per Sanchez arriva dal pilastro dello spogliatoio

Inter Atalanta: Alexis Sanchez ha dimostrato tanta determinazione nelle ultime settimane. Il cileno dopo l'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano a lungo si sta allenando al massimo per ritagliarsi il suo spazio nel progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Anche lo spogliatoio crede molto nelle sue potenzialità e, soprattutto Andrea Ranocchia, ha provato ad incitarlo anche sui social. Sul profilo Twitter del difensore centrale è apparsa una fata che ritrae i due nel pieno dell'allenamento.

"Vai Nino!" è la didascalia utilizzata dall'ex Sampdoria per spronare il compagno cileno a dare il massimo. Sanchez, che sembrava dovesse partire a causa dell'alto ingaggio percepito, è rimasto proprio perchè molto stimato dal tecnico nerazzurro. Le sue caratteristiche sono ritenute congeniali al nuovo progetto dell'allenatore che potrebbe utilizzarlo sia come seconda punta che come trequartista.

L'ex Barcellona ha già avuto modo di giocare per una ventina di minuti nei match contro Fiorentina e Bologna, entrando al posto di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Sanchez, anche ieri su Instagram, potete leggerlo in questo articolo, ha voluto rassicurare i tifosi che sta per tornare. La sua esperienza potrebbe essere fondamentale soprattutto in Champions League e a partita in corso. Nella scorsa stagione ha messo a segno 7 retti e otto assist.