Inter Atalanta, Inzaghi svela il retroscena sul rigore di Dimarco

Inter Atalanta: Simone Inzaghi ha analizzato il pareggio maturato contro la squadra di Gasperini a San Siro.

"E' stata una partita molto emozionante. Rimane l'amaro in bocca per le occasioni, avremmo meritato qualcosa in più senza togliere nulla all'Atalanta. Dopo il rigore - ha dettagliato il tecnico nerazzurro tramite i microfoni di Dazn - ci siamo disuniti ma si è vista comunque un'ottima Inter. Cambi? Devono continuare ad allenarsi in questo modo.

Vedere i primi tre subentri è stato per me un piacere, anche Sanchez ci ha aiutato molto. Secondo tempo su altissimi livelli, nel primo invece meglio i primi minuti.Vecino ha fatto molto bene così come Dumfries e Sanchez. Stanno crescendo, conto molto anche su D'Ambrosio e Gagliardini che hanno avuto problemi fisici. Abbiamo bisogno di tutti".

Inzaghi ha poi voluto fare chiarezza sul rigore sbagliato da Federico Dimarco e sulle gerarchie dagli undici metri. Decisione mia, stamattina hanno provato

"Calhanoglu e Lautaro che non erano in campo. Poi hanno provato lui e Perisic, Federico mi sembrava più fresco. Mi è dispiaciuto, avrebbe meritato ma questo è il calcio però sono contento per quello che hanno dato i ragazzi".

Parole poi molto importanti anche per Nicolò Barella che sta avendo da inizio stagione dei numeri da top player.

"Da un paio di anni - conclude Inzaghi- gioca a questi livelli. Non mi ha meravigliato, me lo aspettavo. Centrocampista moderno, completo che deve continuare così".