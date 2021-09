Inter-Atalanta, i convocati di Gasperini: la scelta su Pessina e Muriel

Domani big match a San Siro. Inter-Atalanta va in scena alle 18, dopo appena tre giorni dall'ultimo match di campionato per la squadra di Simone Inzaghi. Gian Piero Gasperini ha stilato la lista ufficiale dei convocati bergamaschi. Tra tutti, c'è Matteo Pessina che fino a poche ore fa sembrava destinato a non seguire i suoi compagni a Milano.

L'Inter domani sfiderà l'ormai consolidata Atalanta. Il club bergamasco dopo un avvio stentato ha messo a segno due vittorie consecutive ed ora spaventa la squadra di Inzaghi. Gasperini per il match di domani metterà in campo il suo solito 3-4-2-1 con Malinovskyi e Pasalic a supporto di Duvan Zapata. Uno dei dubbi del Gasp riguardava le condizioni di Pessina. Il centrocampista campione d'Europa era in forte dubbio a causa di una contusione. Visti i tempi brevi tra il turno infrasettimanale ed il match di sabato, Pessina era a rischio forfait. Invece così non è stato, infatti il tecnico lo ha inserito nella lista dei convocati. Tra i 22 che sfideranno l'Inter domani mancherà ancora Luis Muriel, fermo a causa di una lesione al quadricipite destro. Out anche Hateboer. Per l'olandese tempi di recupero lunghi a causa della microfrattura al piede sinistro. Per il resto, l'Atalanta avrà a disposizione tutti i suoi big, da Gosens a Zapata.

Ecco di seguito riportato l'elenco dei convocati dell'Atalanta apparso sul sito ufficiale del club:

PORTIERI: Musso, Rossi, Sportiello.

DIFENSORI: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Lovato, Zappacosta.

CENTROCAMPISTI: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

ATTACCANTI: Ilicic, Zapata, Piccoli.