Inter-Atalanta, i convocati della Dea: tre recuperi importantissimi

La partita di domani sera contro l'Atalanta sarà, per l'Inter, rischiosissima in termini di risultato e ricca di pressioni. Dopo le vittorie di Juventus e Milan nel week end di Serie A, i ragazzi di Antonio Conte hanno un solo risultato per tenere le due rivali a debita distanza, ma di fronte ci sarà una squadra complicatissima e che arriva al gol con grandissima facilità, con un tecnico da sempre con il dente avvelenato nei confronti dell'Inter e che vuole sfatare il tabù San Siro.

Per questo, Giampiero Gasperini, ha stilato la lista dei convocati della Dea in cui tornano de Roon e Lammers, con l'ulteriore recupero del neo-acquisto di gennaio Kovalenko ( che ha già dato una forte delusione all'Inter nel girone di Champions con la maglia dello Shakthar Donetsk). Non ce la fanno, invece, Sutalo e Hateboer, quest'ultimo verrà sostituito da Mahele.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Gollini, Rossi, Sportiello

DIFENSORI: Caldara, Djimsiti, Ghislandi, Gosens, Maehle, Palomino, Romero, Ruggeri, Toloi

CENTROCAMPISTI: Freuler, de Roon, Kovalenko, Malinovskyi, Miranchuk, Pašalić, Pessina

ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Zapata, Iličić.