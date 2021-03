Inter-Atalanta, Handanovic: "Questa è la strada giusta. Scudetto? Ecco cosa serve"

Il capitano dell'Inter, Samir Handanovic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria dei nerazzurri ai danni dell'Atalanta, arrivata grazie a un gol di rapina di Skriniar al 54'. Tre punti, quelli odierni, meritati ma sofferti, come spiegato dal numero 1 nerazzurro, di seguito le sue parole:

"L'Atalanta è un'ottima squadra, ci aspettavamo una gara difficile. Questa è la strada, ci sta vincere anche in questo modo. E' stata una partita dura, ma l'importante era non perdere punti, anche perché anche le altre affronteranno l'Atalanta. Adesso abbiamo una settimana per correggere gli errori e preparare al meglio le prossime partite; l'uscita dalla Champions è una ferita, ma ci ha permesso di prepararci meglio settimanalmente".

Handanovic poi spiega cosa serva ancora per arrivare allo scudetto: "Dobbiamo palleggiare quando c'è da palleggiare e soffrire quando c'è da soffrire: dobbiamo saper vincere le partite. Ogni partita è diversa".