Inter-Atalanta, designato l’arbitro del Monday Match

L’Inter sarà impegnata questa sera nel posticipo del turno infrasettimanale contro il Parma di Roberto D’Aversa. Occasione da non fallire per i nerazzurri, che con una vittoria potrebbero incrementare i punti di vantaggio sul Milan per poi concentrarsi meglio sul prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta, in programma lunedì sera alle 20:45.

L’AIA ha intanto reso note le designazioni arbitrali per la ventiseiesima giornata di Serie A che affidando Inter-Atalanta all’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il fischietto romano avrà come assistenti Bindoni e Imperiale; il quarto uomo sarà Sacchi. In sala Var ci sarà Valeri e con Ranghetti.

Sono nove i precedenti di Mariani con l'Inter, che ha vinto 4 volte, perso tre e pareggiato due. Il direttore di gara ha arbitrato l’Inter in questa stagione in due occasioni: nella sconfitta per 2-1 nel derby del girone d’andata e nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus terminata sul risultato di 0-0.