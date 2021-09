Inter-Atalanta: Dazn o Sky? Dove vedere in tv la sfida contro Gasperini

Inter-Atalanta sarà il piatto forte del prossimo sabato di A. Per i nerazzurri sarà tempo di conferme, e di big match, contro un avversario - la formazione orobica dell'ex Gasperini - da sempre lodata per calcio offensivo e idee. Un test probante, dunque, e tutto da vivere. Ma dove sarà possibile vedere l'incontro? Inter-Atalanta si giocherà sabato 25 settembre alle ore 18. L'attesissima gara di San Siro sarà trasmessa in esclusiva da Dazn (Inzaghi macina record. Clicca qui).

Saranno invece Genoa-Verona (sabato sera), Juventus-Sampdoria (lunch match della domenica) e Venezia-Torino (sfida in programma lunedì) le gare visionabili anche su Sky.

Una giornata, la sesta di Serie A, tutta da vivere, e spalmata su tre giornate. Prima gara - sabato - a La Spezia fra i padroni di casa e il Milan; ultima sfida - invece - al lunedì sera.

Ecco il programma completo e tutte le dirette televisive per non perdersi una sola giocata:

Sabato 25 settembre

ore 15, Spezia-Milan, DAZN

ore 18, Inter-Atalanta, DAZN

ore 20.45, Genoa-Verona , DAZN/SKY

Domenica 26 settembre

ore 12.30, Juventus-Sampdoria, DAZN/SKY

ore 15, Empoli-Bologna, DAZN

ore 15, Sassuolo-Salernitana, DAZN

ore 15, Udinese-Fiorentina, DAZN

ore 18, Lazio-Roma, DAZN

ore 20.45, Napoli-Cagliari, DAZN

Lunedì 27 settembre

ore 20.45, Venezia-Torino, DAZN/SKY