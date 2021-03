Inter-Atalanta, Condò: "L'Inter ha un bonus, ma non vorrebbe giocarselo così presto"

Il giornalista Paolo Condò ha parlato, tramite il suo editoriale sul quotidiano La Repubblica, della sfida di questa sera tra Inter e Atalanta. Secondo il giornalista, i nerazzurri di Milano questa sera potrebbero addirittura permettersi il lusso di perdere, grazie alla classifica maturata fino a questo momento. Di seguito le sue parole:

"L'Inter si è guadagnata una gara di margine, ma non penso che voglia giocarsela così presto. La corsa scudetto e qualla per la Champions League continuano ad intrecciarsi, a oggi solo l'Inter può dirsi ragionevolmente tranquilla in ottica qualificazione".