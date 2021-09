Inter-Atalanta: Bastoni non dimentica. Le sue parole

Inter Atalanta: Alessandro Bastoni non dimentica il club bergamasco, nel quale è cresciuto calcisticamente ed ha esordito nel 2017 prima di approdare alla Pinetina.

Il difensore, tramite i microfoni di Dazn, ha confermato le sue sensazioni da ex dichiarando che è "sempre bello incontrare gente con la quale ho condiviso molto. Bergamo è stata la mia casa e devo ringraziare". Bastoni è stato subito blindato dal tecnico ex Lazio che, sin da quando è arrivato a Milano, ha espresso di ritenerlo fondamentale come interprete nella sua difesa a tre. Nei mesi estivi, infatti, è poi arrivato il rinnovo del contratto con adeguamento dello stipendio.

Al centrale di Simone Inzaghi ha risposto anche Robin Gosens, obiettivo di mercato anche dei dirigenti presieduti dagli Zhang, ne parliamo qui. Il tedesco ha voluto pensare solo alla sfida di oggi dichiarando che può essere utilizzato anche in più ruoli durante la stagione.

"Se hai calciatori funzionali è un vantaggio. Si può dare una mano durante la stagione perché si gioca ogni tre giorni".

Ha dettagliato l'esterno di Gasperini che piace molto anche alla Juventus. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ma l'Atalanta avrebbe già fatto scattare la clausola per prolungare di un altro anno il rinnovo del contratto che scade nel 2023.