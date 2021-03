Inter-Atalanta 1-0, de Vrij:" Siamo solidi. Ci aiutiamo e siamo uniti"

Stefan de Vrij, autore di una partita mostruosa contro l'Atalanta, battuta per 1-0 grazie ad una rete del compagno di reparto, Milan Skriniar, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del match.

Ecco le sue parole:" Siamo soddisfatti stasera, perchè affrontavamo una grandissima squadra che ci affrontava uomo contro uomo, ma siamo molto contenti per la vittoria".

Sapete soffrire in certe partite per poi vincere, è questo il salto di qualità?

"Sì, abbiamo imparato a soffrire in certe partite come questa o a Parma dopo il 2-1, forse l'anno scorso avremmo avuto più difficoltà. Ora siamo più solidi e uniti come squadra".

Quanti consigli di difesa a tre hai dato a Skriniar?

"C'è un buon rapporto tra noi difensori, cerchiamo sempre di aiutarci così cresciamo tutti".

Ti esalta giocare partite molto chiuse come quelle di oggi, tu che sei olandese?

"Penso che ormai gioco da sei anni in Italia e ho imparato quest'aspetto del calcio. Sono cresciuto. Ci dà soddisfazioni non subire gol in gare così, ci danno una mano anche quelli in attacco".

Questa è una delle chiavi della vostra solidità?

"Sì, siamo molto più compatti di prima e subiamo meno. I pochi gol presi sono merito di tutti, partendo dagli attaccanti".

Siete rimasti molto bassi a causa dell'Atalanta o avete preparato così la gara?

"Penso che sia la forza dell'Atalanta, che gioca sempre uomo contro uomo. Dopo il gol ci siamo abbassati perché non riuscivamo a tenere palla, può succedere. L'importante è restare solidi e lo siamo stati".