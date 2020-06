Inter, assente Vecino in allenamento. Rinnovano Pirola e Stankovic

L'Inter si prepara alla sfida con la Sampdoria: secondo quanto riferito da Sky Sport l'unico assente nella seduta odierna è stato Matias Vecino. Buone notizie invece per Godin, D'Ambrosio e De Vrij (quest'ultimi inizialmente dati in dubbio).



Nel frattempo il club targato Suning blinda due suoi gioiellini: sempre stando alle ultime indiscrezioni riportate da Matteo Barzaghi Pirola rinnova fino al 2025 mentre Filip Stankovic (figlio della leggenda nerazzurra Dejan e già aggregato diverse volte in prima squadra) avrebbe già firmato l'estensione del suo contratto fino al 2024.



I nerazzurri portano avanti la "linea verde" tracciata grazie agli ottimi risultati della Primavera, con due potenziali campioncini che prolungano la loro parentesi al Centro Sportivo Suning. Buone notizie anche dalla prima squadra con tre pedine recuperate e solo uno stop in vista della sfida coi blucerchiati.