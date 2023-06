di Redazione, pubblicato il: 21/06/2023

(Inter) Kristjan Asllani non ha avuto grandi possibilità di mettersi in mostra nel suo primo anno in nerazzurro ma il suo talento non è in discussione.

Lo ha confermato con la nazionale albanese, scesa in campo ieri sera contro le Isole Faer Oer.

Al 6′ della ripresa il centrocampista ha ricevuto palla ben oltre il limite dell’area di rigore avversaria sugli sviluppi di un corner.

Controllo e saetta di sinistro che bacia la traversa vicino all’incrocio e gonfia la rete.

E’ il secondo gol di Asllani in nazionale dopo quello messo a segno nell’amichevole contro l’Armenia.