Inter, arrivano i primi esiti dei tamponi dopo la positività di D’Ambrosio

Inter in ansia dopo la positività al Covid di Danilo D’Ambrosio che ha costretto all’isolamento fiduciario il resto della squadra con la speranza che non ci siano nuovi positivi. L’Ats di Milano ha dato il via libera al tragitto casa-lavoro dei giocatori nerazzurri e ora resta da scongiurare il pericolo focolaio.

Piccolo sospiro di sollievo, per il momento, sugli esiti dei tamponi molecolari a cui si sono sottoposti nella giornata di ieri i componenti del gruppo squadra. Secondo quanto riportato da Franco Vanni attraverso il proprio profilo Twitter, giornalista della Repubblica molto vicino alle vicende dell’Inter, dagli esiti dei tamponi analizzati finora non risulterebbe nessun altro positivo nel gruppo squadra oltre a Danilo D’Ambrosio.

Il giornalista, inoltre, precisa che la squadra si sottoporrà ad ulteriori test nei prossimi giorni in vista del match Inter-Sassuolo, in programma sabato sera alle ore 20:45.