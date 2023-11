Inter, arrivano i biglietti per il match di Champions

di Redazione, pubblicato il: 03/11/2023

(Inter) Con un comunicato sul sito del club vengono fornite ai tifosi le prime informazioni sulla vendita dei biglietti per il match di Champions contro la Real Sociedad. Paradossalmente il match di San Siro del prossimo 12 dicembre potrebbe essere decisivo o diventare poco più di una amichevole. Entrambe avrebbero il pass per gli ottavi assicurato in caso di vittorie nel turno della prossima settimana contro Salisburgo e Benfica. Potrebbe essere importante per decidere chi passerà per primo nel girone, potrebbe essere infine uno scontro drammatico se nei prossimi due turni dovesse succedere l’imponderabile.

“Pronti a sentire suonare di nuovo la musica della Champions League? San Siro è speciale, lo è ancora di più quando le note dell’inno della competizione europea risuonano e introducono le partite dei nerazzurri.

L’appuntamento è per martedì 12 dicembre alle 21:00 , quando l’Inter chiuderà il Gruppo D della UEFA Champions League affrontando la Real Sociedad. Nella prima giornata di questa Champions League i nerazzurri avevano pareggiato 1-1 sul campo della squadra basca.