Inter, arrivano grosse novità sul progetto Interspac. I dettagli

Questa mattina sono arrivati importanti sviluppi sul progetto Interspac.

Carlo Cottarelli nella giornata di ieri ha rilasciato un'intervista pubblicata da Tuttosport, in cui spiegava diversi dettagli del progetto azionariato popolare. Oggi Franco Vanni, giornalista di La Repubblica, ha svelato nuovi aggiornamenti. Il presidente Cottarelli infatti ha dichiarato che entro novembre il progetto verrà ufficialmente presentato alla società. La proposta di collaborazione quindi è in procinto di essere presentata. Nel caso in cui la famiglia Zhang dovesse dare riscontro positivo si passerà alla raccolta dei fondi.

L'obiettivo è quello di arrivare nel medio periodo a 200 mila soci. La quota minima di accesso oscilla tra i 50 e i 70 euro. Tuttavia esiste una fascia di tifosi pronta ad investire 1000 euro. Il numero di questi tifosi al momento ammonterebbe a 350. Infine si punterà a trovare l'accordo con un nocciolo di investitori istituzionali. L'obiettivo è quindi quello di replicare il modello del Bayern Monaco.