Inter, arriva Zhang! A Milano giovedì, l'incontro con Conte...

Nelle prossime ore Steven Zhang volerà a Milano, a più di sei mesi dall’ultima volta. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, per prima cosa il presidente nerazzurro andrà ad Appiano Gentile (probabilmente già nella giornata di venerdì) per caricare la squadra in vista della trasferta di Crotone, alla quale però non prenderà parte.



Nei piani di Zhang c’è anche il tanto atteso confronto con Antonio Conte, che però non si terrà prima di fine stagione. Poi Zhang affronterà da vicino anche la questione relativa all’ingresso del nuovo socio di minoranza: Bain Capital sembra quello in pole sugli altri, mentre Oaktree, Fortress e King Street appaiono defilati.