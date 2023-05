di Redazione, pubblicato il: 23/05/2023

L’Inter torna a suscitare interesse tra i partner commerciali. Da poche ore se ne aggiunge uno nuovo, come comunicato dalla società.

Si tratta di Skyland Group brand leader nel settore delle energie rinnovabili. Con l’accordo valido fino al 2026 diventa Official Solar Energy Partner. Skyland Energy opera nel settore degli impianti fotovoltaici di ultima generazione. Il brand Skyland sarà presente allo stadio San Siro, sul maxi schermo e sui LED a bordocampo durante tutte le partite casalinghe di Campionato e Coppa Italia – come si legge sulla nota del sito ufficiale dei nerazzurri.

Alex Lin, Ceo di Skyland Group ha commentato così. “In momento storico come quello in cui viviamo il tema del solare è al centro di una rivoluzione ecologica ed economica non più posticipabile. Essere partner dell’Inter è un canale di comunicazione fondamentale per promuovere questi traguardi a cui si aggiunge grande attenzione a temi come la cultura, l’arte e il sociale, che sono parte inscindibile della filosofia Skyland”.