Inter, arriva la stilettata di Bonolis al Milan sui rigori concessi

Il batti e ribatti di Inter e Milan per quanto riguarda la corsa allo scudetto non accenna a placarsi. Le due milanesi, a prescindere da chi giochi per primo, continuano ad andare di pari passo rendendo il duello ogni settimana sempre più entusiasmante.

A fare una particolare precisazione sui rossoneri, ci ha pensato Paolo Bonolis negli studi di Sky Sport. Secondo il noto conduttore TV infatti, con 14 rigori assegnati a favore nel solo girone d'andata, chiunque sarebbe primo.

Una frecciatina simpatica ma che sottolinea come il Milan abbia sfruttato al meglio gli interventi irregolari commessi in area di rigore dai giocatori delle squadre avversarie.