Inter, arriva la nazionale per il figlio d’arte nerazzurro

Il papà, Daniel Fonseca, ha vestito per 30 volte la maglia della nazionale uruguaiana, oltre a quelle di Cagliari, Napoli, Roma e Juventus. Oggi l’azzurro chiama per la prima il giovane Matias, attaccante dell’Under 19 nerazzurra. Fonseca figura tra i convocati della nazionale di Bollini in vista dell’amichevole del 15 gennaio prossimo con la Spagna.

Il ragazzo, classe 2001, è arrivato all’Inter dal Como nel 2016. 6 gol in 10 presenze, questo il suo score in nerazzurro in questa prima parte di stagione che lo ha messo in mostra come uno degli attaccanti più tecnici del calcio giovanile nazionale. Gli azzurrini hanno superato di slancio la prima fase delle qualificazioni europee. La fase finale, che si svolgerà in Italia dal 25 al 31 marzo, li vedrà impegnati contro Norvegia, Irlanda e Slovenia.