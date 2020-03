Inter, arriva la dichiarazione del ministro Spadafora. Marotta inamovibile

E' arrivata la comunicazione del ministro Spadafora in merito alle sorti del campionato: "Partite a porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento", queste le sue parole che sottolineano la volontà momentanea da parte del Governo di far proseguire la Serie A.



Nella giornata odierna c'è stato l'assemblea al Salone d'onore del CONI tra le squadre partecipanti della massima serie. Presenti Marotta, Scaroni, Lotito, Carnevali, Paratici e il presidente Dal Pino per cercare di trovare una soluzione al problema che affligge l'intero movimento calcistico italiano. L'assemblea è un flop: non ha raggiunto il numero legale è non si è tenuto. Successivamente ci sono stati i primi provvedimenti in alcune aree: il match Ascoli-Chievo verrà giocato senza pubblico in seguito all'allarme Coronavirus.



Adesso, secondo quanto riferito da Rai Parlamento, sarebbe arrivato il via libera dal Senato per la conversione in legge del decreto per l'emergenza del 23 febbraio. Il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri dovrebbe riguardare le scuole e la continuazione del campionato di calcio.



Nella giornata odierna semaforo rosso per il match di Coppa Italia tra Napoli e Inter in seguito alla comunicazione del prefetto della città campana Marco Valentini, che attraverso un comunicato ha annunciato che l'incontro in programma domani sera è stato rinviato. Marotta, ad dell'Inter, ribadisce però come unica soluzione la continuazione a porte chiuse indicando domenica o lunedì come giorno ideale per recuperare il derby d'Italia. A riportarlo è Tuttomercatoweb.