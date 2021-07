Inter, arriva la decisione sulla Florida Cup dopo il ritiro dell’Arsenal

Il Covid-19 complica il normale svolgimento della Florida Cup, torneo estivo in programma dal 26 al 29 luglio negli Stati Uniti, in cui avrebbero dovuto partecipare Inter, Everton, Arsenal e Millionaros. I Gunners hanno annunciato nelle scorse ore il ritiro dalla competizione a causa di diverse positività al coronavirus emerse dopo i tamponi svolti lunedì e confermati nella giornata di ieri.

L’Inter sembrava molto titubante sulla partenza a causa del rischio legato alla pandemia ma avrebbe deciso comunque di confermare la sua presenza. La squadra di Simone Inzaghi è in attesa di notizie dagli Stati Uniti, dato che avrebbe dovuto sfidare l’Arsenal domenica sera alle 18 ed ha in programma un volo charter domani per raggiungere Orlando. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri avrebbero deciso di partire comunque per la Florida Cup, anche per evitare eventuali penali che gli organizzatori del torneo potrebbero infliggere ai club in caso di mancata partecipazione, Arsenal compresa.

L’Everton, intanto, avrebbe confermato la partecipazione al torneo e sfiderà domenica alle 20:00 i colombiani del Millionaros e una delle due squadre affronterà i nerazzurri il prossimo 28 luglio. La partita tra Inter e Arsenal è stata logicamente annullata e non è da escludere l’inserimento last minute di una nuova squadra per sostituire i londinese.