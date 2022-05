Inter, arriva la decisione su Bastoni: out un centrocampista

Inter, arrivano importanti aggiornamenti da Appiano Gentile in vista della Finale di Coppa Italia di domani sera contro la Juventus.

Come riportato da Sky Sport, contro i bianconeri dovrebbe tornare da titolare Alessandro Bastoni. Il difensore sembra ormai essersi lasciato alle spalle il problema al polpaccio destro che lo ha tenuto ai box per alcune settimane. Anche oggi il classe ‘99 ha svolto l’allenamento con il resto del gruppo e anche se non è ancora al 100% della condizione sarebbe in vantaggio su Dimarco e D’Ambrosio per una maglia da titolare. Brutte notizie invece per Matias Vecino. L’uruguaiano ha rimediato un lieve risentimento muscolare e non sarà convocato da domani. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente nei prossimi giorni ma è molto probabile che salti anche la prossima partita di campionato contro il Cagliari.

I nerazzurri dovrebbero dunque scendere in campo con i titolarissimi con il terzetto difensivo formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo Brozovic, Barella e Calhanoglu (che sta vivendo una stagione da record) con Perisic e Dumfries sulle fasce. In attacco ci sarà la coppia Dzeko-Lautaro (clicca qui per leggere la probabile formazione bianconera).