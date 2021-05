Inter, arriva la convocazione della nazionale argentina per Lautaro Martinez

La stagione ormai è al capolinea, manca solo un turno di campionato alla sua conclusione definitiva. Ma non per Lautaro Martinez. Il Toro, infatti, è stato convocato dal commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Dopo la conquista dello scudetto, adesso l'attaccante nerazzurro ha nel mirino la qualificazione ai prossimi Mondiali che si terranno nel Qatar. Per la selección sono previste i due match contro il Cile di Arturo Vidal e Alexis Sanchez e la Colombia di Juan Cuadrado, con il quale vorrà saldare il conto apertosi nella sfida di ieri tra Juventus e Inter.