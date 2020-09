Inter, arriva l'ufficialità: questa la terza maglia della prossima stagione

L'Inter ha appena comunicato in via ufficiale quella che sarà la terza maglia per la stagione 2020/2021. La casacca ricalca quella della stagione 98/99,

L'Inter ha appena comunicato in via ufficiale quella che sarà la terza maglia per la stagione 2020/2021. La casacca ricalca quella della stagione 98/99, quando, sotto la guida di Simoni, la squadra nerazzurra conquistò la Coppa Uefa. "FC Internazionale Milano e Nike presentano il nuovo terzo kit, caratterizzato da un design dalle strisce orizzontali di colore nero e grigio scuro, per la stagione 2020- 21. Il kit, che sarà indossato nei match delle competizioni europee della prossima stagione, celebra la 'jersey culture' degli anni Novanta. La maglia, che presenta strisce nere e grigio scuro, riporta il logo dell'Inter al centro e raffinati dettagli gialli. Un'etichetta che riporta la scritta "Inter Milano" appare sulla nuca, a suggellare il legame tra la squadra e la città, da sempre ispirazione anche di stile e trend. La forma del colletto e la finitura blu dello scollo e delle maniche incorniciano perfettamente la maglia. Pantaloncini e calzettoni neri completano il look. La divisa fa parte della più ampia collezione dei terzi kit Nike stagione 20-21 ispirati ai leggendari archivi Air Max; infatti la nuova terza maglia dell'Inter prende inspirazione dall'Air Max 97 'Silver Bullets' mentre il legame che unisce Inter e Air Max continua anche nella produzione di una Air Max 270 React ispirata ai colori della maglia del team. ll terzo kit 2020-21 di FC Internazionale Milano sarà disponibile su nike.com, store.inter.it e presso Nike Milano – Corso Vittorio Emanuele II e l'Inter Store Milano – Galleria Passarella a partire dal 23 settembre. Nella prima settimana la vendita sarà riservata ai nike members, ai titolari di tessera Siamo noi, soci Inter Club, Members e abbonati della stagione 2019-20 e dal 30 settembre, senza limitazioni, anche nei principali rivenditori autorizzati".