Inter, sale la tensione, primo momento decisivo della stagione

di Redazione, pubblicato il: 31/08/2023

(Inter) L’appuntamento è a Montecarlo, stasera alle 18. Il sorteggio dei gironi di Champions è il primo momento che può dare un senso alla stagione stagione nerazzurra.

L’Inter parte dalla seconda fascia. Da tenere d’occhio nella quarta fascia le due mine vaganti Newcastle e Union Berlino che rischiano di andare a completare gironi difficilissimi.

Lo schieramento delle squadre ai nastri partenza è il seguente:

PRIMA FASCIA

Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Paris Saint Germain, Siviglia.

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid.

TERZA FASCIA

Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa Belgrado, Psv, Copenaghen.

QUARTA FASCIA

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys, Anversa.

Come al solito in questa prima fase non saranno possibili scontri tra squadre provenienti dalla stessa federazione.