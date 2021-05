Inter arrabbiata per l'arbitraggio di Calvarese: “menomale che non ci giocavamo nulla”

Tanti, troppi gli errori commessi dall'arbitro Calvarese, che ieri sera ha diretto il derby d'Italia tra Juventus e Inter. Di cui la maggior parte sono andati a sfavore dei nerazzurri.

Seppur già campioni d'Italia non avrebbero comunque preso bene la direzione che ha tenuto il direttore di gara nel corso della partita. A riferirlo è l'inviato dell'Inter Matteo Barzaghi negli studi di Sky.

Ecco le sue parole: “Innanzitutto posso dire che i giocatori dell'Inter ci tenevano molto a vincere. Dopo il gol del 2-2, Lukaku e Skriniar hanno incitato i compagni di squadra come se stessero giocando una finale. Per quanto riguarda l'arbitraggio, l'Inter è abbastanza arrabbiata. L'umore del club nerazzurro? l'umore è quello del dire 'menomale che non ci giocavamo nulla' ”.