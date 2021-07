Inter, aria di rivoluzione? Spunta il retroscena su Inzaghi

Inter, la redazione di Sky Sport 24, nel corso dello speciale legato al calciomercato, ha svelato un interessante retroscena. Questi sono i primi giorni in cui la squadra si trova agli ordini di Simone Inzaghi. Oggi i nerazzurri hanno affrontato in amichevole il Crotone, vincendo per 6 a 0. La squadra sta rispondendo molto bene ai metodi dell'allenatore.

Andrea Paventi, che da anni segue le vicende legate al mondo interista, ha raccontato che i giocatori sono rimasti molto colpiti dalla rivoluzione arrivata con l'ex tecnico biancoceleste. A colpire sono stati i metodi, di Inzaghi e di tutto il suo staff. L'empatia che si è creata nel gruppo è molto forte. In particolare con Lukaku c'è stato un feeling immediato.

I due si sono conosciuti soltanto ieri, ma i contatti sono stati immediati sin da quando Marotta ha deciso di puntare sul giovane allenatore. Il post Conte insomma non ricorda, come prosegue la redazione di Sky, quello di Mourinho, che fù traumatico. Ora si sta iniziando un progetto nuovo, con modalità completamente nuove e diverse, che hanno ottenuto una risposta più che positiva nei giocatori della rosa.