Inter, aprile mese decisivo per lo scudetto: un solo big match in programma

L’Inter è al lavoro prepara per gli impegni di aprile: 6 sfide in 23 giorni che porterebbero rivelarsi decisivi per la conquista dello scudetto. I nerazzurri sono attualmente al primo posto in classifica a 6 punti dal Milan con il match contro il Sassuolo della 28esima giornata da recuperare.

Un vantaggio importante a dieci giornate dalla fine del campionato che i nerazzurri devono saper sfruttare nel migliore dei modi. Dopo la sosta nazionali toccherà subito alla trasferta contro il Bologna, in programma sabato 3 aprile alle 20:45. La squadra di Mihajlović, reduce da due vittorie consecutive contro Sampdoria e Crotone, sarà costretta a fare a meno dello squalificato Palacio.

Il mercoledì successivo ci sarà il recupero della 28ª giornata contro il Sassuolo di De Zerbi. Dopo la sfida contro gli emiliani, i nerazzurri saranno impegnati nel lunch match delle 12:30 contro il Cagliari, squadra in piena lotta salvezza che sta facendo molto bene dall’arrivo di Leonardo Semplici

Sette giorni dopo la squadra di Conte sarà sul campo dello Stadio Diego Armando Maradona per la gara di domenica 18 aprile alle 20:45 contro il Napoli, unico big match in programma per i nerazzurri.A soli tre giorni dalla sfida contro i partenopei, in calendario c’è il secondo match infrasettimanale del mese per l’Inter, e la seconda trasferta consecutiva dopo Napoli, questa volta contro lo Spezia nella gara di mercoledì 21 aprile alle 20:45. La sesta e ultima sfida di aprile sarà in casa contro l’Hellas Verona la domenica successiva.