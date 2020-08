Inter, Antonio Conte: "Ho sposato un progetto. Querelerò il direttore..."

Antonio Conte non ha mai parlato con la Juventus, come vi avevamo anticipato nel pomeriggio. L'allenatore dell'Inter, ai microfoni dell'ANSA, ha minacciato una querela a coloro che hanno riportato la notizia riguardante le conversazioni con membri dello staff bianconero: "In merito all'articolo uscito oggi su Repubblica.it smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo "ma Sarri lo cacciano?" Querelerò chi ha scritto quest'articolo e il direttore responsabile della testata".

Si è parlato molto del futuro di Conte dopo le parole al termine della sfida contro l'Atalanta: "Ho sposato un progetto triennale con l'Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che e' nelle mie possibilità affinchè sia un progetto vincente".