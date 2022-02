Inter, Antonello svela i piani di Zhang sul futuro del club

L'Inter non è in vendita.

Negli ultimi mesi le voci sulla possibile cessione del club Campione d'Italia da parte di Zhang hanno invaso il mondo nerazzurro. Si è parlato a lungo del futuro dell'Inter, tanto da arrivare a parlare del fondo saudita PIF. Infatti si era parlato di un interesse del fondo saudita (proprietario del Newcastle) di acquistare l'Inter. Voci alimentate da diverse fonti, che però al momento sembrano allontanarsi sempre di più. Ci pensa l'ad corporate Alessandro Antonello a scacciare ulteriormente le voci sulla cessione del club. Il dirigente intervistato dal Financial Times ha parlato tanto dell'Inter, delle intenzioni del presidente nerazzurro e soprattutto della crescita del calcio italiano, senza toccare i temi legati al mercato (qui le ultimissime sui nomi per l'attacco nerazzurro).

Antonello è subito partito forte nell'intervista, chiarendo la posizione di Zhang in merito alla cessione dell'Inter e spegnendo ogni rumors: "Suning considera una cessione dell'Inter? No, no, no. L'azionista è impegnato in investimenti a lungo termine nel club". Parole chiare, dell'ad corporate nerazzurro che fa capire quanto il progetto Suning all'Inter sia solo all'inizio e soprattutto l'era di Zhang sia appena iniziata. Ha successivamente parlato del calcio italiano spiegando come il modello della Premier League inglese debba stimolarci in modo tale da ridurre il gap. Inoltre sempre secondo Antonello, è importante per la Serie A avere qualcuno che supporti i club in una nuova governance, andando a creare un valore aggiunto per il campionato.

Insomma, un'intervista interessante del dirigente dell'Inter, che di sicuro fa chiarezza su un punto chiave degli ultimi mesi: i rumors sulla cessione di Zhang. Intanto la società pensa ai rinnovi e dopo quello dei dirigente, potrebbe arrivare il prolungamento di un calciatore importante (qui i dettagli).