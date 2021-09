Inter, Antonello risponde al duro attacco di Commisso: le parole

Arriva la risposta dell’Inter alle pesanti dichiarazioni rilasciate da Rocco Commisso nelle scorse ore ai microfoni di 90º minuto in onda su Rai 2. Il patron dei viola ha accusato Inter e Juventus di non rispettare le regole e di non aver ricevuto nessuna penalizzazione (qui potete leggere il suo intervento integrale). L’amministratore delegato Alessandro Antonello è intervenuto sulla questione rilasciando alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti a margine della cerimonia del Premio Giacinto Facchetti. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“Non voglio rispondere a Commisso, io penso che innanzitutto ognuno dovrebbe cercare prima di capire in casa propria come gestire il proprio club. Noi abbiamo sempre rispettato e rispetteremo sempre le regole. Di conseguenza cerchiamo di dire rimaniamo uniti. È un momento difficile sia per il calcio italiano che per quello europeo. Questo è il momento non di fare polemica ma do lavorare tutto insieme per il bene del calcio. Quindi direi di lasciare a parte le polemiche e cercare di lavorare insieme per avere tutti i tifosi allo stadio il prima possibile: invitiamo alle autorità ad aprire gli stadi con la capacità al 100% perché il calcio ha bisogno dei propri tifosi ma ne ha anche bisogno per superare questo momento difficile”.