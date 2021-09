Inter, ansia Bastoni: prima la botta all'anca ora un altro problema. Il punto

L'Inter è in ansia per le condizioni fisiche di Alessandro Bastoni. Oggi (domenica 12 settembre) il difensore salterà sicuramente la sfida di Marassi contro la Sampdoria (la partita potete seguirla in diretta con Interdipendenza come vi spieghiamo qui). Bastoni sarà recuperabile per il 15 quando ci sarà l'esordio in Champions League contro il Real Madrid?

Facciamo il punto della situazione e, come sempre, andiamo con ordine.

Martedì pomeriggio, durante la rifinitura con l'Italia di Roberto Mancini, il gioiello nerazzurro subisce una botta all'anca. Viene immediatamente sottoposto a esami strumentali che, però, non evidenziano problemi. Così il commissario tecnico, mercoledì sera, lo manda in campo nella gara contro la Lituania valevole per la qualificazione ai Mondiali 2022 del Qatar. Bastoni gioca per 90'. Il giorno seguente rientra alla Pinetina. Il giocatore, ricostruisce il Corriere dello Sport in edicola oggi, avverte dolore alla coscia e salta fuori il modesto danno muscolare. Così ieri (sabato) direttamente Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa (qui potete rileggere l'intero suo intervento), svela le carte: "Perdiamo Bastoni, sicuramente. Non ci sarà contro la Sampdoria e speriamo di recuperarlo per la Champions". A stretto giro l'Inter dirama il comunicato ufficiale: "Esami strumentali per Alessandro Bastoni a causa di un affaticamento muscolare. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del difensore italiano saranno rivalutate nella giornata di lunedì". Qui trovate il nostro approfondimento.

Bisognerà attendere dunque la giornata di domani - 13 settembre - per capire se Bastoni sarà recuperabile per la sfida contro le Merengues di Carlo Ancelotti o sarà costretto a salare anche l'esordio in Champions League. Intanto contro la Sampdoria, Inzaghi potrebbe sostituirlo con Federico Di Marco: qui potete leggere le ultime di formazione.