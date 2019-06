Inter, annuncio enigmatico sui social: "Un nome distintivo, unico, indelebile"

Post alquanto sospetto quello pubblicato dall'Inter negli scorsi minuti sui vari canali social del club. Se sia un annuncio relativo al calciomercato o alla dirigenza è difficile dirlo con certezza.

Tutti gli indizi però, porterebbero a Lele Oriali, dirigente che dopo l'esperienza in Nazionale è pronto a tornare all'Inter per ricoprire la carica Team Manager. Di seguito le parole postate dal club meneghino.

"Un nome che parla a tutti i Fratelli del Mondo. Un nome fiero, che non teme ostacoli né incertezze. Un nome distintivo, unico, indelebile. Qui e ovunque".