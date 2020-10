Inter: anno nuovo, vecchio Gaglia. Sarà ancora lui l’uomo di Conte

Roberto Gagliardini ha iniziato la nuova stagione, così come l’aveva finita lo scorso anno. Il centrocampista ex Atalanta è molto stimato dal tecnico Antonio Conte, che non solo non vuol sentire parlare di una sua partenza, ma gli affida con continuità il ruolo di equilibratore del centrocampo. Anche quest’anno, infatti, dopo la panchina contro la Fiorentina, il tecnico leccese lo ha lanciato dal primo minuto contro il Benevento e sembra orientato a preferirlo anche nella partita contro la Lazio di Simone Inzaghi, per uno dei primi crocevia del campionato interista.

Secondo le indiscrezioni il numero cinque nerazzurro dovrebbe partire titolare al fianco di Arturo Vidal – che sembra aver recuperato dal lieve acciacco avuto contro il Benevento che lo aveva costretto ad uscire dal campo in via precauzionale – e di Nicolò Barella. Un attestato di stima importante per il classe ’94, che ha già timbrato il cartellino, fornendo anche un assist.

Stima e fiducia dell’allenatore fanno sì che anche questa stagione Gagliardini possa ritagliarsi uno spazio importante nell’undici titolare. Perché gli impegni saranno tante e le energie andranno gestite in maniera certosina. Subito nuovi impegni: Gagliardini è pronto.