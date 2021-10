Inter, ancora una volta: dimostrazione di forza agli avversari

Terza vittoria di rimonta dell'Inter in questo inizio di stagione.

Ieri sera a Reggio Emilia, la squadra di Simone Inzaghi ha ribaltato l'incontro. Attaccanti protagonisti, con Edin Dzeko (sesto gol in campionato) e Lautaro Martinez (quinta rete) artefici del successo esterno. Come a Verona, come a Firenze: i nerazzurri chiudono sotto il primo tempo, ribaltando il match nella ripresa.Sono 10 i punti conquistati dall'Inter da situazione di svantaggio in queste prime sette giornate di campionato. Ricordiamo il pareggio di 'San Siro' contro l'Atalanta. Sotto 1-2 a fine primo tempo, nella ripresa ancora un gol di Dzeko ha permesso ai padroni di casa di raggiungere il pareggio.

Se da una parte qualcuno può 'criticare' queste rimonte, dall'altra è palese la forza mentale e di squadra dell'Inter. Squadra che soffre, che va vicina al tracollo (Handanovic strepitoso a Firenze e ieri sera), che cambia la partita in un attimo. A Firenze, la squadra di Inzaghi è cresciuta alla distanza, schiacciando la Fiorentina nella ripresa, con la maggiore qualità e forza fisica. A Reggio Emilia, sono i cambi ad aver fatto la differenza, dando quella marcia in più, che fino a quel punto era mancata (qui potete leggere le pagelle di ieri sera).

Giustificazioni? Settima partita in 20 giorni, qualche giocatore stanco come detto dal tecnico nerazzurro, qualcun altro non ancora al top della condizione dopo l'infortunio. E quindi, nonostante le difficoltà, nonostante l'equilibrio che a volte manca all'undici nerazzurro, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Inzaghi ha appena iniziato il suo percorso, diamo tempo al tecnico di trovare la quadra (qui l'editoriale).